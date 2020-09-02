Белокалитвинский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 22:15 — ИА Регнум. В Ростовской области назвали источник лесного пожара в Белокалитвинском районе, площадь которого составляет около 17,5 гектара.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Тушение лесных пожаров в Белокалитвинском и Тарасовском районах

«Источником возгорания в Белокалитвинском районе стал природный степной пожар, который также перекинулся на территорию садового товарищества «Пионер», — уточнили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Напомним, что пожар неподалёку от хутора Богатов перекинулся в садоводческое товарищество «Пионер». Здесь огнём были повреждены 20 дачных домов. Пострадавших нет.