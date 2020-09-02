Сыктывкар, 2 сентября, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса появится в Коми в ноябре. Об этом врио главы республики Владимир Уйба заявил на заседании правительства, сообщают местные СМИ.

Вакцина

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По данным оперативного штаба, за сутки в Коми выявили 28 новых случаев COVID-19. Общее число носителей коронавируса выросло до 6620. За день список выздоровевших после опасной инфекции пополнили 60 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 5703 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, о первой зарегистрированной в России вакцине от коронавируса 11 августа сообщил президент РоссииВладимир Путинна совещании с членами правительства. По его словам, препарат этот работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки.