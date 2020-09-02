Ярославль, 2 сентября, 2020, 22:04 — ИА Регнум. В Ярославле жители 7 квартир взорвавшегося дома на улице Батова приняли решение вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

City-yaroslavl.ru Жители у взорвавшегося дома

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне во время встречи с мэром города жители заявляли, что не будут возвращаться и угрожали акциями протеста в случае попытки выселения их из гостиницы. Как уверяют в мэрии, к радикальным действиям готовы не все жильцы. Часть людей поверили властям о безопасности проживания в поврежденном взрывом доме. Заселение происходит в третий подъезд, который пострадал меньше всего.

«На настоящий момент жители семи квартир третьего подъезда изъявили желание заселиться. Их квартиры осмотрели сотрудники управляющей компании, эксперт и газовщики. Проверили комнатные и дверные проёмы, сантехнику, ответили на все вопросы. Жители убедились, что повреждений в их квартирах не имеется», — сказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Как сообщают в мэрии, вывод о пригодности жилья был сделан институтом «Ярославгражданпроект» на основе анализа сотрудниками МЧС устойчивости здания с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна-Стрела-П», а также после обследования конструктивных элементов самим институтом.

В пострадавшем от взрыва доме проверено лифтовое оборудование, водоотведение, водоснабжение, канализация, электропроводка, вентканалы. Газ подключается постепенно и индивидуально: газовщики снимают заглушки, ставят специальные кислородные шланги и подключают плиты.