Омск, 2 сентября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Медики из омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где почти двое суток находился российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, не обнаружили в его организме никаких следов отравляющих веществ. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 сентября, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Bsmp1-omsk.ru Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»

По словам Сабаева, организм Навального был тщательно исследован в те два дня, что он находился в коме в омской больнице. В его почках, печени и легких — главных органах, ответственных за вывод токсинов из организма — следов отравляющих веществ обнаружено не было.

«Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений, и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться», — сказал специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, который был перевезен из Омска в берлинскую клинику «Шарите», более недели находится в германской клинике, врачи утверждали, что его состояние стабильное и немного улучшается. Однако теперь было заявлено, что его якобы отравили «ядом из группы «Новичок».

Многочисленные эксперты, а также сам создатель нервно-паралитического вещества, которое на Западе называют «Новичок», в один голос заявили, что это попросту невозможно. Ни анализы, сделанные сразу после госпитализации, ни сама фактология происходящего (Навальному стало плохо в самолете, но никто из находившихся рядом не почувствовал себя плохо) не говорит о том, что блогер был отравлен каким-то нервно-паралитическим ядом.