Москва, 2 сентября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Стихотворение опубликовал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в номере 98 журнала «Русский пионер».

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Сурков

я снова одинмне дали свободузачем кокаин?ведь есть этот воздухбери и вдыхайи всё — жди приходатак выглядит рай:пустыня свободавозьми и вдохнивсем сердцем всем мозгомвсе ночи все днивсе земли все звездыи весь этот майвсей бездной душии не выдыхайи всё — не дыши

Напомним, Сурков является регулярным автором «Русского пионера». Должность помощника президента РФ он покинул 18 февраля 2020 г.