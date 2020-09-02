Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2020, 21:52 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате одного из четырёх крупных природных пожаров погибла пожилая женщина. Эту информацию подтвердили в администрации Ковалёвского сельского поселения.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

По уточнённым данным, погибла жительница станции Замчалово Красносулинского района 1935 года рождения. Пожар, вспыхнувший неподалёку от населённого пункта, удалось локализовать в 19:00 мск на площади 2 гектара.

ИА REGNUM напоминает, что общая площадь четырёх пожаров, возникших на территории Ростовской области 2 сентября, достигла 170 гектаров.