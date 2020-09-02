Москва, 2 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Выборы в сентябре 2020 г. не отразятся на ходе учебного процесса, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова 2 сентября на заседании ЦИК.

Петр Данилов ИА Красная Весна Элла Памфилова

Комментируя готовность избирательных участков к выборам, глава ЦИК отметила, что «все вопросы решены», в том числе и на тех участках, которые находятся в здании школ.

Памфилова «Хочу подчеркнуть, без ущерба для школьников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы сентябре 2020 г. состоятся в 31 российском регионе. В этом году голосование будет проходить с 11 по 13 сентября.