Глава ЦИК заявила, что грядущие выборы пройдут без ущерба для школьников
Москва, 2 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. Выборы в сентябре 2020 г. не отразятся на ходе учебного процесса, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова 2 сентября на заседании ЦИК.
Петр Данилов ИА Красная Весна
Элла Памфилова
Комментируя готовность избирательных участков к выборам, глава ЦИК отметила, что «все вопросы решены», в том числе и на тех участках, которые находятся в здании школ.
«Хочу подчеркнуть, без ущерба для школьников».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы сентябре 2020 г. состоятся в 31 российском регионе. В этом году голосование будет проходить с 11 по 13 сентября.