Ливерпуль, Великобритания, 2 сентября, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Полузащитник «Уотфорда» Абдулай Дукуре близок к переходу в «Эвертон».

S. Plaine Абдулай Дукуре

Согласно информации портала Sky Sports, стороны уже согласовали сумму трансфера — «Эвертон» выплатит 25 миллионов фунтов плюс бонусы. «Эвертон» провернул сделку на пониженных условиях, изначально «Уотфорд» требовал 35 миллионов.

Представители Дукуре уже ведут переговоры с рукодством «Эвертона» касательно контракта. В скором времени игрок прилетит в Ливерпуль для прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне французский хавбек отметился четырьмя голами в 37 матчах АПЛ.