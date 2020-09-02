Ярославль, 2 сентября, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В ярославской школе № 13 один класс отправлен на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус у одного из учеников. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«В образовательной организации оперативно установили круг людей, находившихся в контакте с заболевшим старшеклассником, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Меры, принятые в школе при организации учебного процесса — ступенчатое расписание, разные входы в школу, отдельные помещения для каждого класса — позволили свести до минимума количество контактов с остальными учителями и школьниками. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора 28 одноклассников заболевшего и один учитель переведены на дистанционное обучение на период не менее 14 дней».

Это первый случай коронавируса у школьников в новом учебном году в Ярославской области.