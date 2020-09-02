Шлиссельбург, Ленинградская область, 2 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. В здании администрации города Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области в среду, 2 сентября, прошли следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Фигурантом дела стал бывший глава города Владимир Номеров. Его подозревают в незаконном получении средств. Обыски прошли и по месту жительства экс-чиновника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По данным издания 47news, уголовное дело в отношении Номерова возбуждено 27 августа следственными органами СКР по Ленолбласти по части 2 статьи 285 УК РФ. Поводом для возбуждения дела стало решение Кировского городского суда Ленобласти о возврате в бюджет 731 тыс. рублей, полученных Номеровым в качестве надбавки.

«Причина в том, что положение, регламентирующее стимулирующие выплаты главе, противоречит федеральному законодательству», — отметил источник.

Сам Номеров возмутился тем, что обыски также прошли у его матери, а у детей-школьников изъяли мобильные телефоны.

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