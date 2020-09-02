Стокгольм, 2 сентября, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Главный врач Информационного токсикологического центра Швеции Эрик Линдеман заявил, что поступившая из немецкой военной лаборатории Бундесвера информация о том, что Алексей Навальный был отравлен нейротоксином из группы «Новичок» является крайне «достоверной». Об этом 2 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

Комментируя результаты исследования своих немецких коллег Линдеман заявил следующее:

«Они провели обширное исследование с помощью невероятно сложных методов анализа и обнаружили это самое вещество «Новичок» в крови Навального. Вся эта цепочка событий и методы, которые были использованы при достижении данных результатов, имеют чрезвычайно высокий уровень достоверности».

Однако Линеман сомневается в конечной цели убить Навального.

«Вопрос в том, какой сигнал хочет послать тот, кто это все вводил в организм Навального. Конечно, гораздо эффективнее ударить сковородой по голове, если ваша цель — убить человека. Но как будто здесь была оставлена своего рода визитная карточка, поэтому цели были другие», — добавил Линдеман.