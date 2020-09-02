Берлин, 2 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Завершая европейское турне, глава МИД КНР Ван И, находящийся в Германии с официальны визитом, встретился в Берлине со своим германским коллегой Хайко Маасом. Об этом 2 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что переговоры прошли в конструктивной обстановке, а позиции сторон по основным международным проблемам, которые связаны с выбором между односторонними и многосторонними походами, в целом совпадают.

Kleinschmidt MSC Ван И

Призвав немецкую сторону к укреплению стратегических контактов, координации и сотрудничества, руководитель китайской дипломатии сформулировал три основные сферы, которые, на его взгляд, являются главными в двусторонних отношениях. Первая из них тесно связана с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции; частью этой задачи Ван И считает создание между странами «скоростного коридора» для перемещения людей и грузов, в том числе медицинского назначения. Обращено внимание на необходимость помощи странами Африки и реализации других договоренностей, достигнутых весной этого года на онлайн-саммите «Группы двадцати».

Во-вторых, отношения с ФРГ в Китае рассматриваются через призму его взаимодействия со странами всей Европы. Подчеркивая, что КНР и Европейский союз (ЕС) являются не соперниками, а партнерами, Ван И призвал коллегу приложить все усилия для успешного завершения до конца текущего года переговоров и подписания двустороннего всеобъемлющего инвестиционного соглашения.

В — третьих, по мнению китайского министра, необходимо вести борьбу с попытками развязать новую холодную войну, что требует укрепления существующей инфраструктуры международных институтов во главе с ООН, и создания мировой экономики открытого типа. Стремление некоторых стран «повернуть вспять колесо истории», по мнению Ван И, недопустимо.

Х. Маас, в свою очередь, обратил внимание на исключительную важность отношений Германии и Европы с Китаем, подчеркнув, что это является приоритетом германского председательства в ЕС.

Стороны также обсудили ряд международных и региональных вопросов, преставляющих взаимный интерес.