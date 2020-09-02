Токио, 2 сентября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, являющийся основным претендентом на пост премьер-министра Японии, на пресс-конференции 2 сентября выразил готовность провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

VOA Ёсихидэ Суга

Суга рассказал, что планирует решить вопрос о похищении японских граждан Северной Кореей в 70−80-х годах. «Я хочу совершить прорыв [в конфликте между Японией и КНДР]» — сказал Суга на пресс-конференции.

Напомним, в 70−80-х годах прошлого века спецслужбы КНДР похищали японских граждан. Северокорейский лидер Ким Чен Ир на встрече с премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми в 2002 году признал факт похищений, осудил такие действия в прошлом и принес официальные извинения. Однако конфликт не исчерпан, поскольку Япония добивается возвращения похищенных японцев на родину.