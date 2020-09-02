Число погибших в Зимбабве слонов увеличилось
Хараре, 2 сентября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Животные погибли за последние пять дней, причём семь новых жертв были найдены сегодня, 2 сентября.
Bernard DUPONT
Слон
Комментируя случившееся, в заповеднике заявили, что причины гибели слонов выясняются при помощи лабораторных методов. Тинаше Фараво, представляющий зимбабвийское Управление заповедников, заявил:
«Пока основной версией является некое бактериальное заражение».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный ветеринарный инспектор вышеуказанного управления Колумбус Чайтезви заявил, что слоны погибли, заразивших бактериальной инфекцией.