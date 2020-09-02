Хараре, 2 сентября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Животные погибли за последние пять дней, причём семь новых жертв были найдены сегодня, 2 сентября.

Bernard DUPONT Слон

Комментируя случившееся, в заповеднике заявили, что причины гибели слонов выясняются при помощи лабораторных методов. Тинаше Фараво, представляющий зимбабвийское Управление заповедников, заявил:

«Пока основной версией является некое бактериальное заражение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный ветеринарный инспектор вышеуказанного управления Колумбус Чайтезви заявил, что слоны погибли, заразивших бактериальной инфекцией.