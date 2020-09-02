Москва, 2 сентября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Экс-солист группы «Ласковый май» Александр Прико скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщил 2 сентября бывший фронтмен коллектива Юрий Шатунов.

Gosdetstvo.ru Александр Прико

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал он на своей странице в Instagram.

Подробностей о причинах смерти певца Шатунов не привёл.

Ранее стало известно, что у Александра Прико было обнаружено онкологическое заболевание. Также сообщалось, что он перенёс коронавирус.