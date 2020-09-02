Подгорица, 2 сентября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» обвинила представителя правящей Демократической партии социалистов Черногории (далее — партия ДПС), контролирующего материалы для голосования в Избирательной комиссии столицы, в краже талонов с избирательных бюллетеней.

Predsjednik.me Президент Черногории Мило Джуканович на участке для голосования

Как сообщает черногорское новостное агентство «RTCG» 2 сентября, представители коалиции «Мир — наша нация» заявили:

«Представительница ДПС, которая контролирует поступление материалов для голосования в Избирательную комиссию столицы, была уличена в краже талонов с избирательных бюллетеней. Тем, кто в этой страны ворует миллионы, ничего не стоит украсть и голоса у избирателей. Это, безусловно, является своего рода позором для их профессии и должно преследоваться по закону».

Коалиция планирует подать в суд на ответственное лицо партии ДПС. «Это отчаянные попытки в очередной раз ограбить граждан и лишить их права голоса, но этого им больше не удастся сделать. Ничто не изменит избирательную волю граждан Черногории. Все кончено», — также говорится в послании коалиции «Мир — наша нация».

Напомним, что 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция оппозиционных партий.