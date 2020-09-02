Мюнхен, Германия, 2 сентября, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Руководство «Баварии» выразило благодарность полузащитнику Филиппе Коутиньо за вклад, который он привнес за год выступлений в мюнхенском клубе на правах аренды. Бразилец возвращается в «Барселону».

Granada Филиппе Коутиньо

«Мы бы хотели горячо поблагодарить Филиппе Коутиньо. Благодаря креативности и великолепной технике он сумел усилить игру нашей команды во время сезона, в котором мы выиграли требл.

Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Увы, он не смог выступать чаще из-за травм и операции, но он может гордиться своим вкладом в завоевание требла, особенно в плей-офф Лиги чемпионов. Успехов, Филиппе!» — приводит слова председателя правления «мюнхенцев» Карла-Хайна Румменигге официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Филиппе Коутиньо вышел на поле в 23 матчах национального первенства Германии и набрал 14 (8+6) очков. В Лиге чемпионов на его счету 6 (3+3) очков в 11 матчах.