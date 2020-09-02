Ватикан, 2 сентября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в среду, 2 сентября, провел первую за полгода общую аудиенцию не в режиме онлайн.

Benhur Arcayan Папа Франциск I

Изменилось место проведения аудиенции — вместо площади святого Петра она прошла в одном из дворов апостольского дворца, кроме того, от всех пришедших требовалось соблюдение правил санитарной безопасности (включая дистанцию).

Проповедь главы католической Церкви также была связана с эпидемией. Франциск отметил, что коронавирус напомнил «о нашей взаимной зависимости друг от друга». С таким кризисом можно справиться только общими усилиями, добавил он.