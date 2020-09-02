Рим, 2 сентября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. «Самый мощный в мире» двигатель для гражданских самолетов будет установлен на один из «Боингов-777» компании «Алиталия», сообщили в пресс-службе авиакомпании в среду, 2 сентября, передает Sky.

Masakatsu Ukon Самолёт Boeing-777 авиакомпании Alitalia

Двигатель разработан компанией General Motors, его цена — 18 млн евро.

Оснащенный этим двигателем «Боинг» получит гарантию на 25 тысяч часов полета, сообщили также в пресс-службе.