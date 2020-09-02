Каменский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В Каменском районе Ростовской области удалось локализовать крупный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.«В 20:00 мск пожар в Каменском районе локализован на площади на 4 га», — уточнили в ведомстве.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Напомним, что ранее удалось локализовать природный пожар в Красносулинском районе на площади 2 га.