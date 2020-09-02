Киев, 2 сентября, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Сообщения об отсутствии боевых действий в Донбассе не соответствуют действительности, заявил сегодня, 2 сентября, в эфире украинского телевидения политик Роман Бессмертный.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Минометный обстрел

По его словам, «оккупационные войска» в Донбассе продолжают применять против ВСУ гранатометы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты для заброса взрывчатки, а Киев при этом все равно сообщает, что «не стреляют».

«Идет война… просто другим способом. Это затишье нужно было только для того, чтобы переориентироваться на ситуацию в Беларуси», — подчеркнул Бессмертный, но не пояснил, что именно он имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что последние договоренности о режиме тишины в Донбассе вступили в силу 27 июля. Власти Украины заявляют, что перемирие в целом соблюдается, и имеют место только одиночные неприцельные выстрелы, которые можно не учитывать.

24 августа, в день независимости Украины, президент Зеленский выразил надежду, что установленный режим тишины в Донбассе превратится «в месяцы, годы, века и тысячелетия мира, согласия и процветания украинской земли».

«Только одно сообщение делает утро добрым: раненых — 0, погибших — 0. Сегодня, 29-й день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе», — заявил тогда Зеленский.