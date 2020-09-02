Улан-Батор, 2 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В Монголии проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.

Танк Т-34-85 в Маньчжурии на хребте Большой Хинган. Август 1945 года

В Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе состоялась церемония открытия выставки и международной научно-практической конференции «Окончание Второй мировой войны: участие Монголии в Маньчжурской стратегической наступательной операции», которые посвящены 75-летию освободительной войны.

Также в концертном зале состоялся концерт Академического военного ансамбля песни и пляски Монголии ордена «За военные заслуги», ордена Красного замени, который в 1945 году давал концерты для бойцов и жителей освобожденных территорий.

Международную конференцию открыли чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Искандер Азизов и вице-министр обороны Монголии Батсухийн Баярмагнай.

В конференции в онлайн режиме участвовали российские учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Улан-Удэ. Монголию представляли 40 научных сотрудников и военных историков.

На многокомпонентной выставке «Цена независимости», которая продолжится до 9 сентября, представлены оригиналы эксклюзивных, ранее не публиковавшихся для широкой общественности, архивных документов, уникальных экспонатов, фотографии, аудио и видеоматериалы.

Также по случаю 75-летия победы в освободительной войне президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в доме офицеров встретился с ветеранами и вручили им ордена и юбилейные медали.

В своей поздравительной речи Халтмаагийн Баттулга отметил, что участие Монголии в наступательной операции Красной Армии стало большим шагом для признания независимости страны.

«Решение об участии в Маньчжурской стратегической наступательной операции, как как указывается в истории Монголии, Освободительной войне, явилось историческим и бесценным решением для признания независимости Монголии«-, заявил президент, отметив что эта дата для монголов является исторической.

По данным Министерства обороны, в освободительной войне с монгольской стороны участвовали более 21 тысячи солдат, из них сейчас живы 78 ветеранов.