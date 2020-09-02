Курган, 2 сентября, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, почему ряд строек и ремонтов в регионе «идут со скрипом». Их он раскрыл в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

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"Это муниципальные «горе-заказчики», с маниакальным упорством не желающие заниматься своей непосредственной работой по восстановлению и развитию муниципальной же инфраструктуры», — назвал первую причину Вадим Шумков.

Вторая — «известный уже затык с подрядчиками». Как отметил глава региона, в Курганской области во время безработицы остро не хватает штукатуров, маляров, кровельщиков, работников по установке навесных и вентилируемых фасадов, специалистов в дорожных работах и благоустройстве, проектировщиков и многих многих других профильных рабочих, отметил глава Зауралья.

«Те, кто переживал, что у нас засилье «тюменско-екатеринбургско-челябинских» подрядчиков — друзья, пришло ваше время, welcome. Только в одном Кургане остаются незаконтрактованными 30 дворов, 5 общественных территорий и ремонт нескольких улиц и тротуаров. Нужно лишь подготовить заявки, выполнить эту работу и получить оплату», — пригласил действию местных строителей Вадим Шумков.