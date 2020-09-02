Ижевск, 2 сентября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. В Удмуртии может быть возобновлен обязательный режим ношения медицинских масок в общественных местах. Такой вариант развития событий не исключил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

Mosreg.ru В медицинской маске

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"Мы сделали рекомендательный масочный режим. Но для группы риска это означает, что вы должны в общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте носить маску. Мы можем жить в нормальных условиях, но с небольшими ограничениями», — уверен Бречалов.

Глава региона подчеркнул, что из граждан, госпитализированных в течение только последней недели с подтвержденным коронавирусом, 70% — это пожилые люди в возрасте старше 65 лет или жители республики с хроническими заболеваниями.

«Возможно, мы вынуждены будем снова ввести обязательный масочный режим в общественных местах, чтобы вас и ваше здоровье сохранить, вас обезопасить», — пояснил глава республики.

Он подчеркнул, что «маска реально спасает, что бы кто ни говорил».

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Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим действовал в республике с 30 апреля. С 13 июля режим ношения масок стал рекомендательным.

В Удмуртии по состоянию на 2 сентября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3294 случаев. Сегодняшний показатель новых случаев заражения SARS-CoV-2 стал самым высоким за последний месяц.

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