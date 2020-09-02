Москва, 2 сентября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 25 по 31 августа в среднем не изменились, как и неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За период с начала августа ведомством зафиксирована дефляция в размере 0,1%, инфляция за период с начала года сохранилась на уровне 2,9%.

По данным Росстата, за неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 0,6%, печенье — на 0,3%, варёная, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, сосиски, сардельки, мороженая рыба, ржаной хлеб и маргарин — на 0,2%.

Одновременно с этим мясо кур, куриные яйца и пшено подешевели на 0,2%, мясные консервы, сметана, рис и соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,9%, в том числе картофель и морковь стали дешевле на 4,3%, яблоки — на 3,2%, капуста — на 3,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, стиральный порошок подорожал на 0,2%, пелёнки для новорожденных, туалетное и хозяйственное мыло и таулетная бумага — на 0,1%. В то же время детские подгузники, зубные щетки и зубная паста подешевели на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.

Отметим, что Росстат фиксирует нулевая инфляцию в стране уже третью неделю подряд, перед этим была отмечена недельная дефляция в размере 0,1%.