Владикавказ, 2 сентября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Северной Осетии предоставили из федерального центра еще 180 млн рублей, которые будут направлены на выплаты медработникам за участие в лечении пациентов с коронавирусом. Денежные средства выделены из резервного фонда правительства по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, передает ГТРК «Алания».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Из этой суммы почти 40 млн рублей будет направлено на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, работающим с COVID-пациентами. Еще 99,7 млн рублей пойдут на оказание помощи медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом и сами заразились.

Помимо этого, 41 млн рублей будут распределены между работникам стационарных организаций социального обслуживания.

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