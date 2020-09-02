Москва, 2 сентября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Флагманский корабль российского Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» впервые вышел в море на учения после прохождения ремонта, сообщает 2 сентября отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Luis Díaz-Bedia Astor Ракетный крейсер «Москва»

Напомним, крейсер находился в ремонте с 2018 года.

Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» в морских полигонах Черного моря отработает элементы противовоздушной обороны, включая зенитные артиллерийские стрельбы и радиоэлектронную борьбу, проведет тренировки по борьбе за живучесть корабля, а также по всесторонней обороне и защите на морском переходе и якорной стоянке на незащищенном рейде.

«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», — указано в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Кроме того, отремонтированный ракетный крейсер может принять участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».