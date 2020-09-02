Владимир, 2 сентября, 2020, 19:18 — ИА Регнум. Во Владимирской области начали учёбу 145 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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Их общего числа учеников 15,5 тысячи — это первоклассники и 27 тысяч — первокурсники. Работу в новом учебном году начали 402 образовательные организации области.

1 сентября в десяти сельских школах открылись Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в Новлянской, Порецкой, Павловской, Стародворской, Гавриловской, Воровской средних школах Селивановского, Суздальского и Судогодского районов, а также в СОШ №10 и №8 Александровского района, в средней школе посёлка Городищи и Костеревской СОШ №3 Петушинского района.

В пяти школах открыли новые спортивные залы и спортивные площадки: в Добрынской основной общеобразовательной школе, Осиповской средней общеобразовательной школе Ковровского района, Кишлеевской общеобразовательной школе, Фетиниской общеобразовательной школе и Липенской общеобразовательной школе Петушинского района.