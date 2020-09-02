Берлин, 2 сентября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Российские власти должны дать ответ в связи с тем, что блогер Алексей Навальный был «отравлен» «ядом из группы «Новичок», говорится в заявлении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель от 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По её словам, «есть серьёзные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы». Она от имени Германии осудила «отравление» Навального «самым решительным образом».

По словам Меркель, вопрос «отравления» Навального уже был сегодня, 2 сентября, обсуждён ею и с правительством, и с германским президентом.

Это заявление Меркель сделала в связи с тем, что правительство Германии обвинило Россию в отравлении Навального, сославшись на данные лаборатории германских военных. При этом официально Москва о результатах этих токсикологических исследований уведомлена не была.

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Добавим, что Меркель сделала заявление, не подкреплённое никаким фактическим материалом. Параллельно с этим из германского парламента прозвучал вопрос о санкциях против России в связи с «отравлением» Навального.