Ижевск, 2 сентября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Руководителям школ Удмуртии рекомендовано использовать элементы дистанционного обучения на фоне ситуации с коронавирусом для разгрузки расписания очных занятий. Об этом заявила глава минобразования республики Светлана Болотникова в ходе прямого эфира на странице главы Удмуртии Александра Бречалова в социальных сетях.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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«Мы перешли на обучение в очном формате, но условия особые. Нужно так делать расписание, чтобы учащиеся пересекались по минимуму. Много школ переполнены. В связи с этим, чтобы разгрузить обучение в отдельные дни, мы вводим элементы дистанта», — пояснила министр.

При этом в 1, 9 и 10 классах дистанционное обучение применять не планируется, в остальных классах рекомендовано применять дистанционную форму в «разумных пределах».

При этом применение такого формата обучения зависит от возможностей его использования каждой конкретной школой.

«Один, два дня, отдельные предметы на дистант, но в целом обучение очное», — заключила Болотникова, комментируя предложение школы №24, где выдвинули инициативу учиться через неделю, чередуя очную и дистанционную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины марта школы республики перешли на дистанционное обучение. Однако с 1 сентября занятия возобновились в привычном для родителей и детей режиме. При этом в школах применяются: обязательный утренний фильтр на входе, бесконтактные термометры, рециркуляторы в кабинетах, коридорах и столовой, отдельные входы для учеников начальной школы и старшеклассников, график уроков и перемен для каждого класса, график питания в столовой