Архангельск, 2 сентября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Власти Архангельской области заплатят 3,69 млн рублей охотникам, убившим волков. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, деньги выделены из резервного фонда правительства.

(сс) colfelly Волк

Напомним, что выплата вознаграждения за добычу волков в Архангельской области осуществляется с 2015 года, когда регион столкнулся с проблемой значительного роста популяции этих животных. За это время благодаря мерам, принимаемым региональным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, численность волка сократилась.

Но, по данным зимнего маршрутного учета 2020 года, популяция волков на территории области снова растет и составляет более 1600 особей. Наибольшее количество хищников зафиксировано в Приморском, Плесецком, Холмогорском, Вилегодском, Вельском и Пинежском районах.

В период осенне-зимнего сезона 2019−2020 годов охотниками Архангельской области добыто 369 волков, больше всего — в Приморском районе (43 особи).

Сегодня вознаграждение за каждого добытого волка составляет 10 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом во дворе собственного дома жертвой волка едва не стал ребенок — хищника успела отогнать бабушка девочки.