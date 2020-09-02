Лондон, 2 сентября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают в ходе торговой сессии 2 сентября, марки Brent и WTI находятся на сессионных минимумах.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,03 (2,26%), до $44,55 за баррель. При этом ранее в ходе сессии марка достигла максимума в $46,03 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI упали в цене на $1,14 (2,67%), до $41,62 за баррель. Минимум сессии — $41,61 за баррель, дневной максимум WTI составил $43,21 за баррель.

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