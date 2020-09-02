Тарасовский район, Ростовская область, 2 сентября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Опубликованы фотографии с места мощного лесного пожара, вспыхнувшего на территории Тарасовского района Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Ростовской области К тушению лесного пожара привлечена авиация

В региональном управлении МЧС России уточнили, что в Тарасовском районе складывается наиболее сложная ситуация. В настоящее время жители станицы Митякинская готовятся к эвакуации в связи с угрозой распространения огня.

ИА REGNUM напоминает, что к тушению лесных пожаров в Ростовской области привлечена авиация. Оказать помощь спасателям готовы экипажи вертолётов Южного военного округа.