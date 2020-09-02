Архангельск, 2 сентября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Более восьми миллионов рублей направят в Архангельской области на устранение предписаний надзорных органов и закупку оборудования для школьных столовых. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

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Более 5 млн рублей получат 14 школ, которые смогут выполнить предписания надзорных органов. Еще 3 млн рублей пойдут на закупку технологического и холодильного оборудования для организации горячего питания школьников.

Стоит напомнить, что с нового учебного года 53 тысячи юных северян, ученики первых-четвертых классов, стали получать бесплатное горячее питание.

На эти цели Архангельская область получила более 200 миллионов рублей из федерального бюджета, еще порядка 80 миллионов рублей — софинансирование со стороны регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу учебного года архангельские школы за свой счет закупили рециркуляторы и средства дезинфекции. В правительстве региона обещали компенсировать затраты, но назвать сумму затруднились.