Калуга, 3 сентября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. На Северном обходе Калуги 2 сентября начались работы по надвижке мостовых металлоконструкций 360 метрового путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменка. В церемонии старта принял участие врио губернатора области Владислав Шапша. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На Северном обходе Калуги начались работы по надвижке мостовых металлоконструкций.

Автомобильная дорога обхода Калуги на участке Анненки — Жерело, реализация которого началась в 2019 году на всём протяжении будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м. Всего будет построено 21,729 километров трассы, шесть транспортных разноуровневых развязок, три моста длиной 356,08 погонных метра, семь путепроводов длиной 847,9 полгонных метра. Реализация проекта позволит замкнуть кольцевую автомобильную дорогу вокруг Калуги протяженностью 83,7 километра и интенсивностью транспортного потока до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Строящийся Северный обход Калуги — один из самых масштабных проектов, которые реализуются на территории Калужской области.

«Этот проект очень важен для будущего Калуги, для будущего нашего региона. Любой город остановится в своем развитии, если не будет развиваться дорожная сеть. В данном случае — это не просто дорога, это опорное кольцо, которое позволяет Калуге смело смотреть в будущее и быть точно уверенной, что никакие проблемы, связанные с территориальным развитием, ей не грозят», — сказал врио губернатора Владислав Шапша.