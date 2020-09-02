Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8АМТШ готовы вступить в борьбу с мощным лесным пожаром в Ростовской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru Тушение пожара с вертолёта

Авиация, оснащённая водосливными устройствами, готова оказать помощь спасателям в тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе, говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что площадь двух лесных пожаров в Белокалитвинском и Тарасовском районах Ростовской области достигла 32 га. В Каменском и Красносулинском районах огонь распространился на площади 6 га.