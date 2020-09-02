Мурманск, 2 сентября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Российские судостроители не справляются с объемом строительства судов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мурманской области, на совещании с рыбопромышленниками заявил заместитель губернатора региона Дмитрий Филиппов.

Gov-murman.ru Встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с рыбопромышленниками

«Сегодня мы можем увидеть, что строительство судов, даже уже заложенных, под которые получены квоты, запаздывает на срок от полугода до года и выше. В момент, когда могли бы достроить судно и оно начало бы отрабатывать инвестиционную квоту, это судно еще не построено, кредиты действуют, и должны выплачиваться проценты. В этих случаях инвестиционная квота не отрабатывает себя, мы видим, что отечественные судостроительные компании не справляются с объемом строительства, который заявлен под инвестиционные квоты, не могут отстроить то, что заложено, а РРПК (Русская рыбопромышленная компания — ред.) предлагает дать им дополнительные проценты инвестиционных квот. Поэтому не все рыбопромышленники поддерживают предложения», — пояснил Дмитрий Филиппов.

Кроме того, по словам вице-губернатора, практически все прибрежные компании региона не могут взять кредиты или найти средства, чтобы построить корабли. В рамках предложений РРПК квоту из общего объема у таких компаний также могут забрать — для региона это будет означать потерю порядка тысячи рабочих мест в 40 компаниях прибрежного флота, вылов которых составляет около 49 тысяч тонн рыбопродукции в год, которая приходит на российский берег.

Тем не менее в настоящее время разными рыбопромышленными компаниями региона строится 25 новых кораблей.

«Тем, кто строит суда, дополнительные инвестиционные квоты выгодны, потому что на сегодняшний день инвестиционная квота, которая выделяется на одно вновь построенное судно, позволяет ему отработать в лучшем случае 2 месяца в году. А остальные 10 месяцев — за счет собственной квоты или вынужденный простой. Надо смотреть, окупят ли себя вновь построенные корабли, имея только инвестиционную квоту в дальнейшем. В противном случае строить суда невыгодно», — отметил генеральный директор ЗАО «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный.

По итогам встречи правительство региона подготовит подробное экономическое обоснование и обращение в адрес федерального правительства.