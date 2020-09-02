Севастополь, 2 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Средства для решения проблемы по водоснабжению Севастополя будут выделены, сообщили 2 сентября в пресс-службе администрации президента РФ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым

Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава Севастополя проинформировал главу государства о проблеме с водоснабжением, которая ярко проявилась в связи с засушливым сезоном, и попросил выделить федеральные средства в помощь.

Глава государства назвал описанную губернатором проблему «очень важной».

Путин «Я соответствующее поручение правительству оформлю, а Вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объёмы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин провёл переговоры с Развожаевым в режиме видеоконференции.