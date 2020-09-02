Москва, 2 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Частные компании могут помочь государству бороться с утечками персональных данных граждан за счет опыта и уникальных технологий, считает сопредседатель Партии Роста Илья Сачков. Об этом он заявил 2 сентября, комментируя информацию о росте числа утечек конфиденциальной информации в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кибербезопасность

«Мы не предлагаем заменить функции государства в сфере кибербезопасности, но было бы логично воспользоваться нашим опытом и технологиями, которые уже созданы и успешно применяются в разных странах, показывая свою эффективность, — отметил Сачков. — Таким образом, государство может сократить расходы на создание некоторых систем и инструментов, как если бы разрабатывало их с нуля, и предотвращать утечку конфиденциальной информации».

СМИ стало известно о предложениях разработчиков Минкомсвязи создать центр по борьбе с утечкой данных россиян. Только за прошлый год мошенникам стали доступны 170 млн персональных записей.

«О том, что мы делали предложение, стало известно из-за незащищенности каналов связи, которыми пользуются представители министерства, — сообщил Илья Сачков. — Это еще раз доказывает актуальность нашей инициативы по противодействию злоумышленникам».

Поскольку в настоящее время не существует единого центра доступа к информации об утечках, граждане, госслужащие и бизнес узнают об утечках из СМИ либо могут не узнать вообще.

«В нашем распоряжении есть система, которая в состоянии отслеживать более 100 000 форумов, теневых площадок на более чем 100 языках, — отметил Илья Сачков. — Это позволяет обнаружить утечку баз данных или других сведений и провести расследование не дожидаясь их публикации в открытых источниках. Подобный функционал есть только у единичных компаний-конкурентов в мире».