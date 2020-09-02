Хельсинки, 2 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. 2 сентября в рамках заключительного матча первого тура группы A онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe финны из ENCE одержали волевую победу над Heroic со счетом 2:1 на картах Nuke (16:5) и Inferno (16:13).

Mil.ru Киберспорт

Самым ценным игроком встречи по мнению болельщиков был признан 28-летний капитан ENCE Алекси «allu» Ялли, коэффициент k/d которого составил 1,54.

По итогам тура ENCE заняли третью строчку в группе A. Heroic без очков опустились на шестое место.