Мурманск, 2 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. С начала учебного года в Мурманской области начали работу 29 «Точек роста» в 14 муниципальных образованиях. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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«Танцующие роботы, виртуальная реальность и уроки ОБЖ, на которых очень интересно, — всё это приходит в наши школы вместе с «Точками роста». Здесь дети могут заниматься компьютерным моделированием, 3D-проектированием и графикой, ставить опыты с виртуальной реальностью, «рулить» квадрокоптерами, печатать на 3D-принтере и собирать свои микросхемы», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, центры «Точка роста» создаются в селльских школах и школах малых городов в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В них ученики смогут получать углубленные знания по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным дисциплинам.