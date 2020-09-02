Дублин, 2 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Великобритания должна срочно «пересмотреть свою позицию» для заключения торгового соглашения к октябрю, 2 сентября сообщает агентство Reuters.

Brexit

Барнье, который отчитался о «разочаровывающем» раунде переговоров в Лондоне, заявил, что Британии придется пойти на компромисс по вопросам честной конкуренции, рыболовства и механизма разрешения споров, или сделка не будет заключена.

«Это не технократические вопросы. На карту поставлены десятки тысяч рабочих мест… наши безопасность и благополучие, наши окружающая среда и климат, наши основные права» , — сообщил Барнье журналистам в Ирландии после переговоров в Лондоне.

Представитель Евросоюза отметил, что Брюссель хочет соглашения о свободной торговле с Великобританией, но не намерен добиваться его заключения «любой ценой».

«Мы никогда не заключим сделку в ущерб нашему единому рынку… Нам больше нечего терять» , — заключил Барнье.

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