К тушению пожаров в Ростовской области привлекли Ми-8 Минобороны РФ
Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. К тушению природных пожаров в Ростовской области привлечён вертолёт Ми-8 Минобороны России. Всего на борьбу со стихией прибыли пять единиц авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.
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Тушение лесного пожара с вертолёта
«Всего в настоящее время к тушению пожаров в четырёх районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники», — уточнили в ведомстве.
К местам возгорания также прибыли самолёт Бе-200 МЧС России, три вертолёта Ми-8 МЧС России и один вертолёт Ми-8 Минобороны России.