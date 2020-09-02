Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. К тушению природных пожаров в Ростовской области привлечён вертолёт Ми-8 Минобороны России. Всего на борьбу со стихией прибыли пять единиц авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 сентября.

25.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара с вертолёта

«Всего в настоящее время к тушению пожаров в четырёх районах Ростовской области от РСЧС привлечено 406 человек и 120 единицы техники», — уточнили в ведомстве.

К местам возгорания также прибыли самолёт Бе-200 МЧС России, три вертолёта Ми-8 МЧС России и один вертолёт Ми-8 Минобороны России.