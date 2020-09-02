Липецк, 2 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В Липецкой области с 1 сентября с соблюдением всех профилактических рекомендаций санитарных врачей разрешили работу кинотеатров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Thomasmachtel В кинотеатре

«Для школьников, большинство из которых 1 сентября остались без праздничных линеек, мы открываем долгожданное кино. Понимаем, что торгово-развлекательные центры и кинотеатры — традиционные места отдыха горожан. Считаем возможным их работу со строгим соблюдением всех мер безопасности», — прокомментировал замглавы региона Дмитрий Аверов.

Ограничительные меры предусматривают лишь частичное заполнение залов — соблюдение полутораметровой дистанции и пропуск рядов, а также увеличение интервалов между сеансами для дезинфекции всех поверхностей, дополнительные затраты на санитарию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.