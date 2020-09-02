Киев, 2 сентября, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Транзит российского газа через Украину за январь-август 2020 года сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Согласно опубликованным данным, за восемь месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 34,8 млрд кубометров российского газа, что на 42% меньше показателя годом ранее — 59,6 млрд кубометров.

В том числе, как уточняется, транзит российского газа в западном направлении с начала года сократился на 36% — до 32,4 млрд кубометров, транзит в трансбалканском направлении снизился на 73% — до 2,33 млрд кубометров.

Резкое снижение транзита по южному маршруту украинской ГТС в Киеве связывают главным образом с запуском в январе 2020 года газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Турцию, а далее — в страны Балканского полуострова.