Тамбов, 2 сентября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Тамбовский губернатор Александр Никитин на встрече с промышленникам рассказал о возможности получения господдержки и предложил разработать новую концепцию промышленного кластера, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Встреча с промышленниками

Сегодня, 2 сентября, в Тамбове состоялось очередное заседание областной Ассоциации промышленников и предпринимателей. В нем принял участие глава администрации области Александр Никитин.

В начале своего выступления губернатор поблагодарил промышленников за стабильную работу в период пандемии, что позволило Тамбовской области увеличить индекс промышленного производства по итогам первого полугодия на 13 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. И это на фоне снижения промышленного роста в целом по России (индекс 96,5%).

Губернатор отметил, что рост объемов производства обеспечен в значительной степени за счет развития обрабатывающих производств. Почти вдвое увеличилось производство средств защиты органов дыхания, на 37% выросло производство кожи и изделий из кожи, на 25% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий, текстильных изделий, а также металлургическое производство.

Максимальный прирост промышленного производства обеспечили следующие предприятия: АО «Октябрь», АО «Корпорация «Росхимзащита», ФКП «Тамбовский пороховой завод», АО «Тамак», ПАО «Электроприбор», ООО «Металл Сервис», ООО «Котовский завод нетканых материалов», АО «Тагат», ООО «Гранит-М», ПАО «Пигмент», АО «ТВЕС», АО «Тамбовмаш», ООО «Моршанский текстильный комбинат».

«За последние пять лет динамика роста индекса промышленного производства составила 140 процентов. Это очень высокий показатель по стране, на который обратил внимание президент России Владимир Владимирович Путин во время нашего с ним общения, — подчеркнул Александр Никитин. — Тамбовская промышленность ежегодно наращивает обороты, повышает конкурентоспособность, рентабельность и финансовую устойчивость. Многие наши предприятия являются настоящими «маяками» экономического развития страны».

По словам губернатора, в этом году стабильны налоговые поступления в бюджет от промышленных предприятий. Это особенно важно сегодня, когда требуются большие средства на софинансирование реализации национальных проектов в социальной сфере. Губернатор выразил благодарность руководителям предприятий и службе занятости области за то, что не было допущено увольнений работников в сложный период экономического кризиса из-за коронавируса.

Александр Никитин рассказал о возможностях получить государственную поддержку на создание высокотехнологичных и экспортно ориентированных производств, открытие новых рабочих мест. Однако на государственные преференции, по его мнению, могут рассчитывать добросовестные налогоплательщики. Он предложил разработать новую концепцию развития промышленного кластера, которая учтет все современные тенденции и возможности, а также будет способствовать привлечению инвестиций.

Председатель совета директоров областной Ассоциации промышленников и предпринимателей Андрей Утробин в своем выступлении сказал, что благодаря эффективному взаимодействию с властью удалось создать хороший деловой климат в регионе, что приводит к благоприятным результатам. Благодаря усилиям губернатора удалось увеличить объемы производства на некоторых машиностроительных предприятиях, привлечь федеральные субсидии для развития тамбовских предприятий, включив их в федеральные программы. 32 промышленных предприятия включены в список системообразующих и могут пользоваться программами господдержки. Государственная программа поддержки занятости и национальный проект «Производительность труда» способствуют усилению кадровой политики и социальной защищенности работников.

По мнению участников Ассоциации промышленников и предпринимателей, сотрудничество с органами власти позволяет эффективно решать многие актуальные вопросы.