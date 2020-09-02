Нарьян-Мар, 2 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе началась вакцинация против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, первым прививку сделал врио губернатора Юрий Бездудный.

Vk.com/juri_bezdudnyi Юрий Бездудный

«Как и обещал, сделал прививку первым. Считаю, что в такой непростой период очень важно защитить себя и своих близких, укрепить организм. Бесплатная вакцинация будет проходить в течение месяца. Чтобы ограничить контакты среди желающих вакцинироваться, предусмотрена предварительная запись. Это важно», — написал Юрий Бездудный на своих страницах в социальных сетях. Автор

Для прививочной кампании в регион по федеральной квоте доставлена 21 тысяча доз вакцины «Совигрипп», «Ультрикс», «Флю-М». Весь объем поступившей в округ вакцины будет распределен между 40 населёнными пунктами НАО, в их числе Нарьян-Мар и посёлок Искателей.