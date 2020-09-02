Калуга, 2 сентября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Порядка 180 тыс. тонн зерна намолочено аграриями в рамках уборочной кампании 2020 года, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.

Фото министерстве сельского хозяйства Калужской области Порядка 180 тыс. тонн зерна намолочено калужскими аграриями

По словам главы агарного ведомства области, урожайность превысила показатели 2019 года на 3,4 центнера с гектара и составила 32 ц/га. Лидируют ферзиковские аграрии, выполнившие 96% плана. Высокие темпы жатвы отмечены в сельских хозяйствах Козельского, Боровского, Жуковского, Малоярославецкого районов, где урожай собран с 80% посевных площадей. Наиболее высокая урожайность — в Мещовском районе (48,1 ц/га), а также в Ферзиковском (44,3 ц/га) и Перемышльском (39,2 ц/га) районах.

Одновременно в регионе собрано свыше трёх тысяч тонн картофеля с 188 гектаров и 960 тонн других овощей с 128 гектаров. В семи районах Калужской области в плановом режиме проходит заготовка рапса. Сев озимых культур выполнен на 66% от намеченного объема. Уже посеяно 4,4 тыс. га рапса и 6,8 тыс. га зерновых.