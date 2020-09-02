Нью-Йорк, США, 2 сентября, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США снова обновили рекордные максимумы в начале торговой сессии 2 сентября на Уолл-стрит.

Sami Keinänen NASDAQ

Индекс Dow Jones к настоящему моменту вырос на 250,41 пункта (0,87%), до 28 896,07 пункта. Максимальное значение индекса пока составляет 28 922,11 пункта.

S&P 500 вырос на 25,93 пункта (0,74%), до 3552,58 пункта, максимум — 3555,10 пункта. Nasdaq вырос на 40,68 пункта (0,34%), до 11 980,35 пункта, максимум — 12 050,46 пункта.

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