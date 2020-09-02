Ухта, Коми, 2 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Ухтинском районе Коми превышен радиационный фон. Об этом на пресс-конференции сообщили представители «Зеленой Альтернативы», сообщает БНК.

Дозиметр

Представители «Зеленой Альтернативы» посетили с экологической проверкой населенные пункты Ярега, Шудаяг и Водный в Ухтинском районе. Раньше на территории муниципалитета работало предприятие по добыче радия, его шахты не были законсервированы.

Активисты сообщили, что дозиметр на местности показал 6,72 мк3в/ч (норма 0,20 мк3в/ч), а в отдельных местах показатель достиг 8,25 мкЗв/ч.

«Бьем тревогу. Республика Коми в очередной раз брошена на произвол судьбы. Этот завод и добыча радия использовались для всей страны с 1931 года. А потом в 1950-ых годах он был брошен», — заявил активист Виктор Бетехтин.

По его словам, сами шахты засыпаны гранитом, но радиация распространилась дальше — «фонит весь лес», затронуты реки. При этом местные жители, которых никто не предупредил, продолжают ходить за грибами или на рыбалку.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ обнаружили в лесах Коми промышленные свалки.